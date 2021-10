World Cup of Darts Finals krijgt geen clash tussen Gerwyn Price en Michael van Gerwen

Met het verlies van Price raakte het toernooi in Amsterdam ook meteen de titelverdediger kwijt. Bij een overwinning van Price had een clash met Van Gerwen tot de mogelijkheden behoort. De 32-jarige Nederlander komt later vanmiddag in actie tegen Mervyn King. Van Gerwen won de World Series of Darts al viermaal eerder. De laatste keer was in 2019, eveneens in Amsterdam. De huidige titelverdediger is Gerwyn Price.