Worst huilt tranen met tuiten na zilveren medaille bij WK veldrijden

VELDRIJDENAnnemarie Worst was na afloop van het wereldkampioenschap veldrijden in het Zwitserse Dübendorf zwaar ontgoocheld. Ze verloor in de eindsprint voor de wereldtitel van Ceylin del Carmen Alvarado. De eerste WK-medaille voor de Nunspeetse bij de elite-vrouwen voelde direct na afloop bepaald niet als een succes voor de winnares van de wereldbeker.

Ongeloof dat was de eerste emotie die op het gezicht van Worst af te lezen viel. Op de streep keek ze nog één keer in vertwijfeling voor zich. Was ze zojuist voor het eerst in de sprint verslagen? Ja dus. Ook toen moeder Worst een lap over haar gezicht haalde, was dat gevoel niet weg. Op het podium stond Worst te balen waar Alvarado stond te stralen. Stuurs met de armen over elkaar. Na de ceremonie kwamen de tranen.

Worst liep in de mixed zone voor de journalisten de meeste vertegenwoordigers van de pers voorbij, overigens in overleg met de UCI-persman. Op de persconferentie liet ze zich troosten door haar tweelingzus Suzanne, die haar armen om de renster sloeg, terwijl ze de pers te woord stond. Waar ze normaal gesproken telkens de sprint won van Alvarado, zag ze de Rotterdamse nu voorbij komen in de laatste honderden meters. ,,Ik had vandaag simpelweg de benen niet. Het was zwaar geweest om telkens de kop te veroveren. Ik wilde ook als eerste de laatste brug op. Ik zat op zich ideaal voor de sprint. Maar terwijl we bezig waren, voelde ik dat ik kracht verloor. En toen kwam Ceylin voorbij. Ze was sneller.”

Zwaarder

De Nunspeetse baalde daar enorm van. Het parcours was volgens haar zwaarder dan verwacht. ,,Het parcours liep slecht, het was heel hobbelig. Naar het einde toe kwam er ook steeds meer wind. Mijn wedstrijd was tot de sprint heel goed, je had hier veel kracht nodig en dat had ik lang. Tot in de laatste meters.”

Alvarado en Worst lieten Lucinda Brand steeds terug komen. ,,Het lukte ons twee keer om bij haar weg te rijden en toen wisten we dat we beter waren. Het was daarom niet belangrijk meer om van haar weg te rijden. Ik had vertrouwen in de goede afloop totdat ik de kracht voelde wegstromen en Ceylin me voorbij kwam.’’