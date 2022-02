Wout Poels eindwinnaar Ruta del Sol, Dylan Groenewegen vierde in UAE Tour

De 34-jarige renner veroverde gisteren de leiderstrui in de Spaanse rittenkoers. De Colombiaan Miguel Ángel López moest slechts 10 seconden goedmaken, maar Poels hield stand en pakte zelfs nog enkele seconden op López, die de Spanjaard Cristián Rodríguez nog zag passeren in het algemeen klassement.

De laatste rit werd een prooi voor Lennard Kämna. De Duitser van Bora-hansgrohe was na een etappe over ruim 146 kilometer van Huesa naar Chiclana de Segura de sterkste van een groep vroege vluchters. Kämna versloeg de Italianen Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) en Alessandro Covi (UAE Team Emirates).

Poels had afgelopen winter maar ternauwernood een nieuwe aanbieding gekregen van zijn ploeg Bahrain. Dat betaalde zich in de koers, die ook wel de Ronde van Andalusië wordt genoemd, meteen uit. Poels boekte zaterdag zijn twintigste zege, zijn eerste sinds ritwinst in 2019 in het Critérium du Dauphiné en zijn eerste ook in dienst van Bahrain. Een dag later volgde de bekroning met de eindzege, zijn tweede ooit na winst van het klassement in de Ronde van Valencia in 2016.



,,Ik ben superblij met mijn tweede eindzege in een rittenkoers en met de manier waarop mijn ploeg me heeft geholpen”, vertelde Poels. Met name de Australiër Jack Haig, vooraf gezien als kopman, deed veel werk voor de Limburger, die zich thuis voelt in Spanje. ,,Ik rijd hier graag en ik houd van deze race. Natuurlijk is mijn doel zo veel mogelijk koersen winnen, deze heb ik in ieder geval al binnen.”

Groenewegen in UAE Tour

De eerste etappe in de UAE Tour is een prooi geworden voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Fenix was de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen maakte in volle sprint een handgebaar omdat hij vond dat hij werd afgehouden door Philipsen.

De Nederlander van Team BikeExchange-Jayco eindigde als vierde. De Ier Sam Bennett (Bora-hansgrohe) werd tweede, de Italiaan Eli Viviani (Ineos Grenadiers) derde.

Olav Kooij (Jumbo-Visma) kwam na 184 kilometer in Madinat Zayed als achtste over de finish. De 23-jarige Philipsen is ook de eerste leider in de WorldTour-rittenkoers. De UAE Tour kent zeven etappes en eindigt zaterdag.

Philipsen opende zijn seizoen zo met een overwinning. ,,Terwijl ik er vanochtend nog helemaal geen vertrouwen in had. Het is mijn eerste koers en je hebt geen idee hoe je vorm is ten opzichte van je concurrenten”, vertelde de Belg, die afgelopen najaar onder meer twee etappes won in de Ronde van Spanje. ,,Om dan meteen te winnen is wel prettig. De druk neemt iets af. Zeker als je ziet wat voor een topveld hier staat qua sprinters. We mogen als ploeg zeker trots zijn op deze overwinning. Mijn teamgenoten hebben geweldig werk geleverd.”

Morgen wordt de tweede etappe gereden, over 176 kilometer tussen Hudayriyat Island en Abu Dhabi Breakwater. Ook deze rit is volledig vlak en wellicht een nieuwe kans voor de sprinters.

Volledig scherm Jasper Philipsen juicht, Dylan Groenewegen (in het lichtblauw) baalt. © photo: Cor Vos

