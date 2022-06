Wout van Aert oppermachtig in eerste etappe Dauphiné, Dylan Groenewegen gelost

De eerste etappe van de Dauphiné ging over 192 kilometer van La Voulte-sur-Rhône naar Beauchastel. De renners moesten onderweg vier bergjes over, waarvan drie van de derde categorie en één van de tweede. Tijdens de tweede beklimming van de Côte du Chambon de Bavas werden diverse sprinters gelost, onder wie Groenewegen. Zijn ploeggenoten van BikeExchange-Jayco probeerden de sprinter daarna terug te brengen naar het uitgedunde peloton, maar dat lukte niet.

Van Aert bleef vervolgens Ethan Hayter en Sean Quinn voor in de sprint. Zo pakt de Belg net als vorig jaar de eerste leiderstrui in de Franse rittenkoers. Van Aert won dit seizoen al Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic en een etappe in Parijs-Nice en kwam zo na zes weken zonder koers meteen weer juichend over de finish.

,,In het voorjaar was ik niet altijd blij met mijn sprints, daar hebben we de afgelopen weken aan gewerkt”, zei Van Aert. ,,Dat betaalt zich hier uit. Ik ga de komende dagen proberen de gele leiderstrui te verdedigen. En dan hoop ik de trui uiteindelijk over te dragen aan Primoz Roglic”, zei de Belg over zijn Sloveense teamgenoot, de kopman van Jumbo-Visma in de Dauphiné.