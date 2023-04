Wout van Aert wil in 2018 overleden ploeggenoot eren in Roubaix: ‘Heb al zegegebaar in mijn hoofd’

Van Aert, die morgen als een van de topfavorieten aan de start staat, blikt in het Het Laatste Nieuws terug op de dramatische editie van 2018. ,,Het was mijn eerste voorjaar op de weg. Alles was goed gegaan, Roubaix was mijn laatste inspanning. Daarna zouden we het gaan vieren, maar eenmaal over de streep werd ik meteen weggeleid van de wielerbaan en mocht ik van de ploeg niet met de media praten.

,,Ik snapte niet waarom. Ze zeiden: ‘Michael is gevallen’. Ik dacht toen: ‘Goh, gevallen, er zullen wel meerdere renners zijn gevallen.’ Pas in de bus kreeg ik het hele verhaal te horen.”

,,Ik kan mij nog precies herinneren hoe die avond is verlopen, dat is blijkbaar eigen aan traumatische ervaringen. We hebben toen lang moeten wachten op nieuws. Ik denk dat het al middernacht was, toen we te horen kregen dat Michael overleden was. We waren toen nog samen met de ploeg en dan zie je hoe iedereen daar op zijn eigen manier op reageert. Heel bizar.”

Volledig scherm Wout van Aert tijdens een herdenking kort na het overlijden van Goolaerts. © photo: Cor Vos

Psychologische hulp

Van Aert kreeg na het overlijden van zijn vriend en ploeggenoot psychologische hulp. ,,In de eerste dagen en weken na het overlijden van Michael heb ik vooral gesteund op mijn familie. Pas toen ik besefte dat ik het er moeilijker mee had dan ik zelf wou toegeven, heb ik er ook over gepraat met Rudy (psycholoog Rudy Heylen, red.). Dat heeft geholpen om het stilletjes aan een plaats te geven, al weet ik nog altijd niet of dat echt gelukt is en of zoiets überhaupt kan.”

Sindsdien wil Van Aert niets liever dan in Roubaix een eerbetoon brengen aan Goolaert, maar de tweede plaats van vorig jaar (achter de Nederlander Dylan van Baarle) is voorlopig zijn beste resultaat. ,,Er zit veel meer emotionele lading bij dan in een andere koers, al lijkt Parijs-Roubaix vervloekt voor mij. Het heeft nog geen enkele editie meegezeten, waardoor ik het eerbetoon voor Michael dat al lang in mijn hoofd zit, nog niet heb kunnen tonen. Dat vreet ergens aan mij.”

,,Er zit een zegegebaar ter ere van Michael in mijn hoofd. En als ik win, dan het liefst met een solo en niet na een sprint, zodat ik in de laatste meters de tijd krijg om aan Michael denken.”

