Wout van Aert wint ook in Zonhoven, Mathieu van der Poel kansloos na val

Primeur voor 'verdiende winnaar' Merijn Scheper­kamp, 'verslagen' Hein Otterspeer blijft op de hatelijke nul

Het Europese sprintkampioenschap draaide uit op een spannende strijd tussen Hein Otterspeer en Merijn Scheperkamp. Na afloop had Otterspeer, bijna vallend in de bocht van de 500 meter, het gevoel goud te hebben verloren. Scheperkamp was veel stabieler en zei daarom: ,,Ik ben de verdiende winnaar.”

7 januari