Wout Weghorst naar Arsenal? Waarom niet!

Sponsor vraagt Washington Redskins om naam te veranderen

7:09 Het Amerikaanse postbedrijf FedEx heeft aan de eigenaren van de American Footballclub Washington Redskins gevraagd of de clubnaam willen veranderen. De raam Redskins (roodhuiden) verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de VS beschouwd als kwetsend.