Wout Weghorst scoort in ruime overwinning van Manchester United

Van Gerwen wint in Liverpool bij Premier League Darts

Michael van Gerwen heeft voor de derde keer op rij een speelronde in de Premier League gewonnen. Op de zesvoudig eindwinnaar van het prestigieuze PDC-televisietoernooi stond donderdagavond geen maat. Jonny Clayton en Peter Wright hadden niks in te brengen tegen de Nederlander, terwijl Michael Smith in de finale nipt verslagen werd met 6-4.