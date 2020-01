Woutje, de man achter de kruiken

De finishes van grote koersen als het Open Nederlands kampioenschap en de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee zijn een belevenis op zich. D’r gebeurt van alles achter de streep. Van de uitzinnige vreugde in het kamp van de winnaar, met een dolle hoofdpersoon voorop, tot grote teleurstelling en zelfs woede bij de verliezers. Ploeggenoten, die eerder uitgestapt zijn, staan hun teamgenoot op te wachten, verzorgers zijn druk in de weer met jassen, jackjes en bidons, ouders en familieleden weten vaak van de spanning niet waar ze moeten kijken. En dan staan wij er natuurlijk ook, de media. De NOS-crew pontificaal vooraan, want die ‘mogen’ altijd als eerste.



In dat hele kluwen van mensen en gebeuren staat één persoon in alle rust af te wachten. Totdat de winnaar bekend is en de eerste verzorger of ploegleider in de armen valt. Dan komt hij in actie, dit is het moment van ‘Woutje’.



Woutje staat voor Wout de Jong, een bekende verschijning in het marathonpeloton. Niet vanwege zijn prestaties op het ijs als schaatser, maar vooral door het cadeau dat hij in petto heeft voor de winnaar. Razendsnel stapt hij op de hoofdpersoon af, drukt hem of haar een joekel van een kruik Schrobbelèr in de handen, om vervolgens weer naar de achtergrond te verdwijnen. Dat is Woutje.