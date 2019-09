Wozniacki denkt verder dan tenniscarière en gaat studeren op Harvard

De voormalige nummer 1 van de wereld gaat studeren aan de zogeheten Business School van Harvard, dat wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze bedrijfskundige faculteiten ter wereld. Wozniacki strandde onlangs in de derde ronde van de US Open. De winnares van dertig WTA-titels, waaronder de Australian Open van vorig jaar, moest het in New York afleggen tegen Bianca Andreescu. De 19-jarige Canadese stoomde daarna door naar haar eerste grandslamtitel.