Wozniacki laat niets heel van Halep en pakt de leiding

WTA FinalsTennisster Caroline Wozniacki heeft vandaag bij de WTA Finals in haar tweede partij gewonnen van Simona Halep. De Deense was in twee sets (6-0, 6-2) te sterk voor de Roemeense die in Singapore in het jaarlijkse slottoernooi als eerste is geplaatst.