Wozniacki ondanks ‘bagel’ in eerste set toch onderuit

Wozniacki begon nog wel zo goed aan haar partij in de eerste ronde. Ze snelde in mum van tijd naar 6-0 in de eerste set. Daarna begon de voormalig nummer 1 van de wereld echter meer fouten te slaan en Koedermetova ruilde haar fouten in voor meer winners. Wozniacki kwam nog een break terug, maar verloor de set. Een vroege break in de derde set herstelde ze nog, het tweede verlies van haar opslagbeurt werd Wozniacki fataal. De 22-jarige Russin sloeg meteen op haar eerste matchpoint toe.



Het is voor Wozniacki voor het eerst sinds 2014 dat ze sneuvelt in de eerste ronde van Roland Garros. Vorig jaar bereikte de vierde ronde. Verder dan de kwartfinales kwam ze in Parijs nog nooit.