Wozniacki zonder problemen door in New York

Bertens rekent af met 'zusje' Pliskova op US Open

20:22 Kiki Bertens is overtuigend begonnen aan de US Open. De Wateringse rekende in de eerste ronde van het Amerikaanse Grand Slam-toernooi af met Kristyna Pliskova, het zusje van de topspeelster Karolina: 6-0, 7-5.