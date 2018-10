Gurney vernedert Anderson

Guerney zorgde voor de grootste verrassing van de avond. Hij versloeg Gary Anderson met 3-0. Het verlies kwam keihard aan bij de Schot, die na de laatste pijl zelfs even een hand weigerde en duidelijk zichtbaar iets zei tegen Gurney. Die maakte allerlei gebaren. Anderson, die tot de kwartfinales slechts drie legs had verloren, zat geen moment lekker in zijn vel en Gurney speelde geweldig. De Noord-Ier, titelverdediger in Dublin, hij niets te duchten van Anderson.

Ook Suljovic en Wright gingen naar de halve finales. De Oostenrijker versloeg Welshman Gerwyn Price in vijf sets: 3-2. Suljovic haalde zelden zijn niveau uit de eerste twee ronden, maar profiteerde van een inzinking van Price in set 4 en 5.



Wright moest diep gaan tegen James Wilson: 3-2. Wright begon ronduit zwak tegen Wilson. Hij keek in een mum van tijd tegen een achterstand aan van 2-0 in legs, maar daarna schakelde Wright een tandje bij. Tot 2-0 in sets leek er geen vuiltje aan de lucht, maar Wright werd slordiger en slordiger. Pas na 2-2 in sets schakelde Wright weer een tandje bij en eindigde hij met 3-0 in de laatste set.