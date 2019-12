Wright stond al twee uur langer te gooien dan Van Gerwen, De Zwaan hoogste partijgemiddelde

OP RAPPORT / VIDEO Go Ahead Eagles: van hevige twijfel tot eredivi­siedro­men in Deventer

29 december Achttien wedstrijden ongeslagen, een trainer die groeit in zijn rol, een handvol verrassingen en een paar tegenvallers. Met flonkerende cijfers stapt Go Ahead Eagles het nieuwe jaar binnen en overdenkt het een eerste seizoenshelft, die de droom van een terugkeer in de eredivisie in leven heeft gehouden.