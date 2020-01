Wright verdient de titel, maar waar blijven de jonkies?

Over de grens gaan, dáár wordt schaats­ster Elisa Dul uit Oene beter van

11:30 Je zou denken dat Elisa Dul de nacht na de NK afstanden goed geslapen heeft. Door haar vierde plek op de 1000 meter in Heerenveen mag ze naar de wereldbeker in Calgary. ,,Maar de adrenaline gierde nog door mijn lichaam", zei de schaatsster van EasyJet. Vooral ook omdat ze die tickets niet echt had zien aankomen.