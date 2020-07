Wright wint laatste dag PDC Summer Series, snelle exit Van Gerwen

Michael van Gerwen was al in de tweede ronde van het vijfde toernooi gestrand. Hij verloor met 6-5 van Devon Petersen, nadat hij eerst nog een 5-0-achterstand in legs had goedgemaakt. Van Gerwen schreef eerder deze week het eerste en derde toernooi op zijn naam. In het eerste, donderdagavond, had hij Wright verslagen.



De Summer Series bestond uit vijf eendaagse Players Championship-toernooien. Elke dag deden er 128 darters mee en was er 75.000 pond, ruim 83.000 euro te verdelen. Alle darters waren vooraf getest op het coronavirus. Publiek was niet welkom in de Marshall Arena van Milton Keynes.