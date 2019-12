Wright wint onvriendelijk gevecht van Price en is WK-finalist

Het duel ging dan lang gelijk op, Wright liet constant betere cijfers zien, met een driepijlsgemiddelde van zo’n acht punten beter dan Price en ook een beter uitgooipercentage. Dat móest de ‘betere’ speler een keer profijt opleveren. Zou je denken. En zo geschiedde in de slotfase, waarin Wright een gaatje sloeg (5-3) en de winst - met aan het eind nog wat zenuwen - over de streep trok: 6-3. En Price... die gaf Wright geen hand, maar snelde van het podium.



Nu volgt de belangrijkste wedstrijd in de carrière van 49-jarige Peter Wright. Maar in grote finales heeft de Schot bepaald geen goed track record. Hij haalde al tien keer de eindstrijd van een belangrijk major-toernooi. Maar dan komt hij vrijwel altijd net tekort. Alleen de UK Open in 2017 schreef hij op zijn naam. De andere tien keer (!) greep hij naast de hoofdprijs. Zou het op nieuwjaarsdag ook weer zo gaan? Of kan Wright - al jaren een topdarter - dan eindelijk de wereldbeker omhoog tillen? Zijn enige WK-finale - in 2014 tegen Michael van Gerwen - ging verloren. Weet Wright morgen tegen de verwachtingen in wel de kroon op zijn werk te zetten?