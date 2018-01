WSV zaal en PFC willen samen één grote eredivisieclub worden in Apeldoorn

Eredivisionist WSV en eerstedivisionist PFC uit Apeldoorn praten over een volledige fusie van de twee zaalvoetbalclubs. Volgens de twee clubs is er in Apeldoorn geen ruimte voor twee eredivisieclubs.

Voetbalvoorzitter Diederik Bos van WSV: ,,We zijn al meer dan een maand met elkaar in gesprek. Wij spelen al eredivisie, PFC doet het heel goed in de eerste divisie en het is kwestie van tijd voordat ook zij het hoogste niveau halen. En dan vissen we allemaal in dezelfde vijver. Aan de ene kant met spelers natuurlijk, maar ook op sponsorgebied zitten we elkaar dan in de weg.’’

Het is volgens de voorzitter verstandig om samen te gaan en zo een nog sterkere organisatie neer te zetten voor Apeldoorn. ,,Hoe mooi zou het zijn als we een zaalclub kunnen creëren waarin elke Apeldoorner zich herkent? Waar iedereen achter kan staan.’’

Volgens Bos zou het om meer dan alleen de eerste teams gaan. ,,We hebben het over een volledig samengaan van alle teams. Ook de jeugd. We hebben bij WSV een sterke organisatie staan met de samenwerking met Stimenz, dat tot het OSSO-project heeft geleid. Zo betrekken we iedereen uit Apeldoorn bij de club.’’

Februari

Eerst moeten de leden van de club worden geraadpleegd, maar Bos hoopt dat al in februari een klap op de plannen kan worden gegeven zodat volgend seizoen al gezamenlijk de eredivisie kan worden bestormd. ,,Al moet ook de KNVB daar iets van vinden natuurlijk’’, weet Bos.

Derk Kent, voorzitter van Pro Futsal Club (PFC), is net zo enthousiast als Bos. ,,Dit is de beste oplossing voor het zaalvoetbal in Apeldoorn. Zo kunnen we een sterke en stabiele organisatie neerzetten. Zaalvoetbal leunt vaan op een kleine groep mensen met liefde en passie voor de sport. Die mensen voegen we nu samen, zodat de basis breder wordt.’’ Kent ziet dat de jeugdafdelingen van beide clubs naadloos in elkaar zullen passen. ,,Daar worden er sterker van, zodat de doorstroming van de jeugd naar hogere elftallen is gewaarborgd. Maar naast het eredivisieteam zijn er meer speerpunten. Ook de damestak blijft belangrijk, maar ook de recreatieve zaalvoetballers. Iedereen zal zich thuis voelen bij de nieuwe club.’’

Volgens de voorzitter van PFC zal de KNVB ook enthousiast zijn over de plannen. ,,Dat komt wel goed, daar ben ik zeker van. De steun is er al. En de gesprekken met WSV verlopen heel soepel. We hebben natuurlijk dezelfde doelen.’’

Naam

De fusieclub zal een nieuwe naam moeten krijgen, weten Bos en Kent. ,,Dat zal een naam moeten zijn waar elke Apeldoorner zich mee wil afficheren. Dat we van iedereen zijn’’, zegt Bos. ,,Dat wordt geen probleem’’, weet Kent. ,,Zaalvoetbal op het hoogste niveau is wat we willen, met goede jeugd, dames en recreatief voetbal.’’