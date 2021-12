WTA haalt China officieel van tenniskalender vanwege situatie Shuai Peng

Het Shenzhen Open, begin januari, zou in aanloop naar de Australian Open gespeeld worden. Het merendeel van de toernooien in China wordt traditioneel in het najaar gespeeld.

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende enkele weken niets meer vernomen.

In tegenstelling tot de WTA heeft de ITF bekendgemaakt wel toernooien op Chinese bodem te blijven spelen. De ITF is verantwoordelijk voor toernooien op een lager niveau, de zogenoemde ITF-toernooien, bedoeld voor tennissers en tennissters die niet tot de beste tweehonderd spelers op de wereldranglijst behoren.

,,We willen niet een miljard mensen straffen door zo’n maatregel te nemen”, zei David Haggerty, de baas van de ITF. ,,Als overkoepelende organisatie in het tennis steunen we vrouwenrechten. De beschuldigingen moeten onderzocht worden. Maar ik herinner eraan dat wij als ITF verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het tennis op het basisniveau.”

Het nieuwe tennisseizoen wordt op 3 januari ingeluid in Adelaide. Op de WTA-kalender staat één vrouwentoernooi in Nederland. Van 6 tot en met 12 juni vindt in Rosmalen het Libéma Open plaats.

Winterspelen in Peking

Het IOC is voorlopig niet van plan de Winterspelen in Peking te verplaatsen of af te lassen. Volgens Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, kan zijn organisatie een politiek systeem in een land niet veranderen. Bach zei dat in aanloop naar een IOC-congres, dat dinsdag is begonnen, en nog voor de Verenigde Staten een diplomatieke boycot uitspraken over de Winterspelen van Peking. Die houdt in dat in februari geen Amerikaanse overheidsfunctionarissen naar China zullen afreizen vanwege mensenrechtenkwesties.

,,De Olympische Spelen kunnen geen problemen oplossen die generaties van politici ook niet hebben opgelost”, verklaarde Bach tegenover persbureau DPA. China wordt zwaar bekritiseerd, onder meer door mensenrechtenorganisaties vanwege de behandeling van de Oeigoerse islamitische minderheid en de repressie in Hongkong. Het IOC wordt nalatigheid verweten vanwege het zwijgen over die zaken en sowieso de keuze de Winterspelen in China te houden.

,,Onze verantwoordelijkheid is dat de Spelen doorgaan in overeenstemming met onze ideeën en om sporters uit 206 landen, inclusief een team van vluchtelingen, samen te brengen”, aldus de Duitser, die zei dat bij de Spelen een aantal kernwaarden gelden. ,,Geen discriminatie, persvrijheid, open internet en vrijheid van meningsuiting voor de atleten. Maar het IOC heeft niet de macht en de middelen om politieke systemen te veranderen.”

Bach gaf wel aan dat bij de toekomstige toewijzing van Spelen zaken als mensenrechten nadrukkelijker worden meegenomen. Hij noemde de keuze voor het Australische Brisbane als locatie voor de Zomerspelen van 2032 als voorbeeld.

