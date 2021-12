WTA schrapt toernooien in China vanwege situatie Peng

Tennisbond WTA heeft alle toernooien in China afgelast. Het bestuur, met voorzitter Steve Simon, heeft dat besloten omdat de Chinezen geen verbetering tonen in de situatie rond speelster Peng Shuai.

,,Niets van dit alles is acceptabel en kan ook niet acceptabel worden", zegt Simon. ,,Als machtige mensen de stemmen van vrouwen kunnen onderdrukken en beschuldigingen van seksueel geweld onder het tapijt kunnen vegen, dan valt de basis waarop de WTA is gegrondvest - gelijkheid voor vrouwen - weg. Dat wil en kan ik de WTA en haar spelers niet laten gebeuren. Gezien de huidige stand van zaken maak ik me ook grote zorgen over de risico’s die al onze spelers en staf lopen als we in 2022 evenementen in China zouden houden.”

De WTA dreigde eerder al China te mijden en nu zijn die woorden omgezet in daden. ,,Chinese functionarissen hebben de mogelijkheid gekregen om deze censuur stop te zetten, aantoonbaar te bewijzen dat Peng vrij is en in staat is om zonder inmenging of intimidatie te spreken”, aldus Simon.

De mondiale tennisorganisatie zei vorige week nog steeds ‘zeer bezorgd’ te zijn over de situatie van de Chinese speelster Peng Shuai. Simon had twee e-mails gestuurd naar Peng Shuai en daar ook reactie op gekregen, maar volgens de WTA waren de antwoorden van de tennisster ‘duidelijk beïnvloed door anderen’.

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen.

De tenniswereld zette druk op de Chinese autoriteiten om aan te tonen dat Peng veilig is. Ook het Witte Huis deed een oproep bewijs te leveren en de Verenigde Naties kwamen met het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) meldde twee weken terug dat voorzitter Thomas Bach via een videoverbinding een half uur had gesproken met Peng Shuai. De tennisster zei daarin volgens het IOC dat ze veilig en wel is en thuis zit, maar het gesprek heeft bij veel partijen de zorgen niet weggenomen.