WTA steunt Serena Williams in seksisme-rel

De Gendt niet in Belgische ploeg voor WK

15:28 Thomas De Gendt is door de Belgische bondscoach Kevin De Weert niet geselecteerd voor de WK wielrennen in Innsbruck. De aanvaller van Lotto-Soudal, zeer actief in de Vuelta, behoorde tot de kanshebbers voor een plaatsje in de ploeg voor de wegrace die op 30 september wordt verreden.