Wüst aan de leiding na dag één WK Allround, Wijfje derde

Hoewel ze over haar 500 meter niet eens zo tevreden was, reed Wüst een uitstekende eerste dag op de WK Allround. Op de 3000 meter eindigde ze op 0.70 derde, achter onder anderen Martina Sáblíková, maar de Tsjechische had door haar 5000 meter al een enorme achterstand op Wüst. Ivanie Blondin (+0.65) werd tweede op de 3000 meter en lijkt de grootste concurrent van Wüst te zijn na de eerste dag.

,,Mijn laatste 3000 meter was in december dus dat is niet ideaal. Ik was wel een beetje zenuwachtig over het zou gaan", zei Wüst voor de camera van de NOS. Het lijkt nu tussen Wüst en Blondin te gaan in Hamar. ,,Maar Melissa reed ook een heel goede 500 meter en 3000 meter dus het is nog niet beslist.”