Wüst, De Jong, Achtereekte: een wereld van verschil

Eerder dit jaar tijdens de wereldbeker in Tomakomai had ze een matig weekeinde. ,,Maar dat had ook te maken met dat ik toen niet fit was. Ik voel mij nu wel goed en maak mij geen zorgen. Ik moet op de korte afstanden zoveel mogelijk winst pakken en dan wordt het op de 5000 meter overleven.”



Als het allemaal klopt, is goud mogelijk, denkt ze. Ze schuift in eerste instantie Wüst en Sablikova naar voren. Alleen op voorhand kan ze geen genoegen nemen met brons. ,,Als dit toernooi bijvoorbeeld in Thialf was gereden, had ik mezelf misschien eerder als een van dé favorieten genoemd. Nu is het iets meer een vraagteken. Maar mijn vechtlust is hetzelfde. Ik hoop op een feestje.”