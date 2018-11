Wüst deelt kritiek Kramer op KNSB: ‘Best wel een zooitje’

Rutte maandag­avond bij interland tussen Duitsland en Nederland

11:31 Het Nederlands elftal krijgt maandagavond in de uitwedstrijd bij Duitsland vanaf de tribunes steun van Mark Rutte. De premier is voorafgaand aan het duel in de Nations League in Düsseldorf voor een overleg tussen afvaardigingen van de Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse regeringen over strategische en grensoverschrijdende samenwerking.