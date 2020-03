Wüst gaat tot Peking 2022 aan de slag bij Team Reggeborgh

Wüst moest op zoek naar een nieuwe ploeg, aangezien haar huidige werkgever stopt met de schaatsformatie in de huidige vorm. "Als ik niets had gevonden voor het komende seizoen, was ik gestopt", bekende ze.

Ze gaat zich de komende twee jaar vooral richten op de 1500 meter. "Afgelopen seizoen heeft dat goed uitgepakt en ik denk dat het nóg beter kan door voor een nieuwe, andere aanpak te kiezen.



Reggeborgh is een supermooie ploeg met een goede staf en sterke schaatsers. Voor mij een fantastische stap. Ik heb nog zoveel passie voor de sport. Er is niks mooiers dan schaatsen voor mij. Als je doet wat je altijd doet, dan daag je jezelf niet meer uit. Ik draai al zo lang mee als topsporter en dan is een frisse kijk altijd goed. Ik heb prikkels nodig, zodat ik het beste uit mezelf kan halen en over twee jaar op de Olympische Spelen voor het hoogst haalbare kan gaan.”