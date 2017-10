Wüst laat Salt Lake City schieten

Eind december wil ze zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen op vijf disciplines plaatsen voor de Winterspelen in Zuid-Korea in februari. Na een korte vakantie denkt Wüst de strijd om de Nederlandse startbewijzen optimaal aan te kunnen.

,,Er zijn dit seizoen maar twee toernooien van belang'', legde Wüst uit. ,,Dat is het OKT en dat zijn de Olympische Spelen. Goed, het WK allround in Amsterdam is ook nog interessant, maar dat is pas na Pyeongchang. Ik voel nu nog geen stress, maar de spanning zal richting het OKT ook bij mij nog wel een beetje oplopen. Het is een zwaar toernooi. Maar ik weet hoe ik zoiets moet aanpakken. Ik laat me niet meer zo snel gek maken. Ik kijk er vooral naar uit.''