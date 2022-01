Wüst leidt NK sprint door imponerende 1000 meter, harde val N’tab na opgave Nuis

Bij het NK sprint ontbreken net als op het NK allround, dat dit weekend eveneens in Thialf wordt verreden, sowieso al veel grote namen. Onder anderen Jutta Leerdam, Femke Kok, Kai Verbij en Hein Otterspeer laten met het oog op de Winterspelen in Peking verstek gaan.



Wüst noteerde op de 500 meter nog de zevende tijd op zo'n halve seconde van winnares Michelle de Jong, maar dat wist de 35-jarige Brabantse schaatsgrootheid goed te maken met een spetterende 1000 meter in 1.15,07. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan naaste belager De Jong. De voorsprong van Wüst morgen op de 500 meter bedraagt slechts 0,09 seconden.



Marrit Fledderus staat derde in het klassement op 0,34 seconden van Wüst. Jorien ter Mors, twee jaar geleden nog tweede op het NK sprint, kwam er niet aan te pas en staat na één dag op de negende plaats in het klassement.

Stand NK sprint vrouwen na eerste dag

Snel leidt bij mannen na uitvallen van Nuis en N’tab

Het NK sprint bij de mannen werd op de 500 meter al onthoofd. Kjeld Nuis, een van de toppers die wel aan de start verscheen, blesseerde zich en gaf tijdens de rit op. De tweevoudig olympisch kampioen, die in februari zijn titel op de 1500 meter hoopt te verdedigen, zei tegen de NOS ‘erg geschrokken te zijn’. Daarmee leek de weg vrij voor Dai Dai N’tab, die de 500 meter won, maar vervolgens hard onderuitging op de 1000 meter.



De 1000 meter werd uiteindelijk gewonnen door Tijmen Snel in 1.08 51. De specialist op de middellange afstanden, die net een ticket voor de Winterspelen misliep, grijpt daarmee ook de leiding in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op nummer twee Lennart Velema bedraagt op de 500 meter van morgen ruim een halve seconde.

Snel was vooral tevreden over zijn 1000 meter. ,,Het is jammer dan Dai Dai valt in de laatste rit en Gijs (Esders, red.) meeneemt, maar mijn 1000 meter was weinig op aan te merken”, zei hij. ,,Ik heb nu een mooie voorsprong en ga er alles aan doen om die marge vast te houden.”

De schaatser hoopt zich met de nationale sprinttitel nog te plaatsen voor de WK sprint. ,,Ik ga natuurlijk niet naar de Spelen en dan is dat het enige doel dat nog overblijft. Dus daar wil ik wel voor vechten”, zei Snel.

Stand NK sprint mannen na eerste dag

