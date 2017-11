Wüst meldt zich af voor 1500 meter in Stavanger

Mijlpaal voor Rus: eerste finaleplek in WTA-toernooi

10:25 Arantxa Rus heeft voor het eerst in haar loopbaan de finale bereikt van een WTA-toernooi. De 26-jarige speelster uit Monster haalde de eindstrijd in Taipei door in de halve finales de Britse Naomi Broady in drie sets te verslaan: 6-3, 4-6 en 6-3. De partij duurde bijna twee uur.