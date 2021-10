Wüst met vertrouwen laatste olympische jaar in: ‘Geen blessures waaraan ik merk dat ik ouder word’

Wüst is de meest succesvolle olympische atlete van Nederland met vijf gouden, vijf zilveren en een bronzen medaille. Ze haalde bij vier Olympische Spelen op rij een individuele olympische titel en won een keer goud op de ploegachtervolging. Bij Reggeborgh bereidt ze zich in gezelschap van drie jonge ploeggenotes Femke Kok, Michelle de Jong en Marrit Fledderus voor op haar laatste olympische seizoen.

,,Ik heb geen beperkingen of blessures waardoor ik merk dat ik ouder word. Ik voel me fysiek goed en ga mijn uiterste best doen om me te plaatsen”, zegt de ervaren schaatsster die binnenkort start op haar negentiende NK Afstanden. ,,Wat dat betreft heb ik er vertrouwen in.”