Wüst na zevende wereldtitel allround: ‘Ga nog wel even wijntje drinken’

Wüst sprak van een spannend toernooi, maar door haar sterke optreden zondag op zowel de 1500 meter (winst met baanrecord van 1.53,89) als de 5000 meter (tweede in 7.01,68) was haar eindzege uiteindelijk nog heel royaal. ,,Het ging echt fantastisch vandaag”, beaamde Wüst volmondig.



Wüst hield in de beslissende race op de 5000 meter tegen haar naaste belager Ivanie Blondin nog wel rekening met een ultieme aanval van de Canadese. Het verschil tussen de twee titelkandidaten bedroeg na drie afstanden 6,60 seconden. “Ik was vooraf behoorlijk zenuwachtig. Ik was aanvankelijk van plan om mijn ‘karretje’ achter haar aan te haken, maar ze kwam maar niet aan kop. Toen heb ik zelf maar de leiding genomen, maar wel op een manier dat ik mezelf niet kapot zou rijden. Ik kon gelukkig goed controle houden over de rit. Ik hoefde Blondin nooit echt te pareren.”