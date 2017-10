Wüst staat open voor KPN-ploeg met Kramer

Door Tim Reedijk



Eerder werd bekend dat KPN, nu hoofdsponsor van schaatsbond KNSB, in beeld zou zijn voor een nieuwe, rond Kramer gebouwde ploeg. Automatisch is Wüst dan ook een optie. ,,Ik heb Sven niet gesproken over KPN”, zei Wüst vanmiddag op de perspresentatie van Team JustLease. ,,Maar ze zijn altijd welkom voor een gesprek. Of ik iets met Sven wil opbouwen? Waarom niet? Ik heb elf jaar met ‘m in de ploeg gezeten.”



Voor Wüst is de situatie rondom sponsor JustLease een déjà vu. Ook in 2013, in aanloop naar de Olympische Spelen in Sotsji, kreeg ze te horen dat de geldschieter van haar team (TVM) de samenwerking beëindigde. Ze ging uiteindelijk naar Team Continu en richtte in 2015 een eigen team op, Team4Gold. In december van dat jaar werd JustLease hoofdsponsor. Volgens Rogier van Ewijk van Terberg Leasing, het moederbedrijf van JustLease.nl, is de olympische missie van de onderneming na Pyeongchang voorbij. ,,We willen het stokje graag overdragen aan een andere sponsor”, aldus Van Ewijk.