Wüst verstevigt na sterke 1500 meter leiding in klassement

Wüst kwam in de laatste rit in actie tegen de Canadese Blondin. Wüst zag haar tegenstandster lang meegaan, maar in de laatste twee rondes maakte Wüst het verschil en won ze met overmacht de 1500 meter.



Het was haar eerste afstandszege bij het wereldtiteltoernooi in Noorwegen na haar vierde plek op de 500 meter en haar derde plaats op de 3000 meter.



Achter Wüst werd Evgeniia Lalenkova tweede en Nano Takagi werd derde. Antoinette de Jong (vierde) en Melissa Wijfje (zesde) deden ook uitstekend mee en gaan als nummers drie (Wijfje) en vijf (De Jong) de slotafstand (de 5000 meter) in.



Wüst verdedigt op de laatste afstand van het WK allround in Hamar op de 5000 meter een voorsprong van 6,6 seconden op Blondin.