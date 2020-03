Wuyts en De Cauwer: ‘We kunnen nu zeggen: het is máár koers’

Door Daan Hakkenberg



Natuurlijk dwalen de gedachten van Michel Wuyts deze dagen wel eens af naar de E3 Prijs, Gent - Wevelgem of de Ronde van Vlaanderen, het nationale volksfeest van België dat alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog niet doorging. ,,Een carrière wordt gevat in cijfers. En ik zou dit jaar mijn 30ste Ronde van Vlaanderen becommentarieerd hebben.’’ Maar veel vaker denkt Wuyts aan zijn twee kleinzonen Warre (6) en Wies (2), die hij niet kan zien. Net als de rest van België zit Wuyts noodgedwongen thuis, in Scherpenheuvel. ,,En mijn vader Willy is 89 jaar en ik mag er niet meer bij komen.’’



Zoals ook voor José De Cauwer, al een levenlang in het peloton, wielrennen plots minder belangrijk is. ,,Nu mis ik de koers niet. Ik zou er ook niet graag heen gaan, mocht er koers zijn. Dit is iets wat we nog nooit in onze levensgeschiedenis hebben meegemaakt.’’ Zijn leven is klein en overzichtelijk geworden. ,,Want in België geldt een ophokplicht, zoals vroeger voor kippen, en daar probeer ik me aan te houden. Ik werk wat in de tuin, lummel een beetje en doe niets. Mijn kinderen en kleinkinderen wonen 100 kilometer verderop. Mijn vader Victor is 99 jaar, woont vlakbij mij en alleen die zie ik nog wel. Hij komt met slechts drie mensen in contact en je vraagt je toch af met wie die weer in contact komen. Ik hoor zelf ook bij de risicogroep, hoewel je nu ook in de problemen kunt komen als je onder de 65 jaar bent.’’