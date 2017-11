Wyman snelste vrouw in Koppenbergcross, Kaptheijns stelt teleur

Update Knokpartij in Oekraïne: Feyenoordfans weer op vrije voet

15:26 De politie in Oekraïne heeft in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Sjachtar Donetsk veertig supporters van de Rotterdamse club meegenomen voor verhoor, na korte tijd mochten zij weer gaan. De fans waren gisteravond in de buurt van een vechtpartij in een bar in Charkov.