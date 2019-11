Yara Kastelijn bezorgt Nederland goud bij EK veldrijden

Ze nam in de eerste ronde al afstand van haar concurrenten en kwam met een voorsprong van 12 seconden op de Italiaanse Eva Lechner over de meet. Kastelijn onttroonde Annemarie Worst, die al vroeg in de wedstrijd afhaakte, maar desondanks naar het brons croste.

Kastelijn gold vooraf meer als een outsider voor de titel. De Brabantse brak dit seizoen door bij de elitevrouwen met winst in de Superprestige in Gavere. Ook won ze de zware Koppenbergcross. In Silvelle zat ze vanaf de start goed voorin en halverwege de eerste ronde plaatste ze een versnelling. Niemand kon volgen, ook landgenote Worst niet, van wie in Silvelle veel meer werd verwacht.

Bij het ingaan van de vierde en laatste ronde had Kastelijn een comfortabele voorsprong, zodat ze niet eens meer voluit hoefde gaan in de slotomloop. “Het is ongelooflijk. Ik heb al mijn doelen voor dit seizoen al bereikt”, jubelde Kastelijn na de race. “Ik was vooraf bang dat het modderige parcours te zwaar was voor mij, maar het was behoorlijk opgedroogd toen de wedstrijd begon en ik voelde me ijzersterk. Ik ben in de eerste ronde voluit gegaan en heb er vooral op gelet dat ik in de goede sporen bleef rijden.”