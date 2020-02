Yates wint derde etappe van Ronde van Emiraten

Blessure Jorrit Hendrix valt mee, Feyenoord-thuis lijkt haalbaar

13:47 De blessure waarmee Jorrit Hendrix zondag bij Vitesse-PSV uitviel, is niet ernstig gebleken. De middenvelder moest na een half uur het veld verlaten met klachten in het heupgebied. Onderzoek heeft geen zware kwetsuur aan het licht gebracht en verwacht wordt dat Feyenoord-thuis van zondagmiddag haalbaar is voor de PSV'er.