YouTuber Bas Tietema begint eigen wielerteam: ‘Wil mensen blijven inspireren’

,,Ik wil mensen blijven inspireren op de fiets te stappen", zegt Tietema vandaag in een uitgebreide verklaring op Twitter. ,,Dat was enkele jaren terug ook de bedoeling van het YouTube-kanaal. De wens voor om dat te koppelen aan een eigen wielerploeg was er ook al jaren, en nu is die er.

De ploeg presenteert binnenkort de renners die voor het team gaan fietsen. Tietema is er een van, maar hij is niet de kopman. De ambitie van de ploeg is zo snel mogelijk door te groeien naar de status van ProTeam. ,,Starten in de Tour de France is onze hoogste ambitie. Wanneer dat gebeurt weten we niet. Of het gebeurt, weten we ook niet. Maar dat we onze stinkende best gaan doen weten we zeker”, zegt Josse Wester, mede-oprichter van de wielerploeg.