Yves Lampaert wint rit en pakt leiderstrui

Door Daan Hakkenberg



In de uren voor de start, 's ochtend in Nîmes, ging het maar over één ding: waaiers. De aflandige wind die vanuit noordwestelijke richting langs de kust van de Middellandse Zee was hard genoeg. Iedereen was er van overtuigd: de wind zou het peloton uiteen slaan. Na de ploegentijdrit op dag één - met verschillen tot boven een halve minuut - zou dag twee van de Vuelta opnieuw voor tijdsverschillen zorgen. En de ploegen die het zouden overleven, mochten dan in de sprint uitmaken wie er in Gruissan op het podium zou staan met de bloemen.



De realiteit bleek weerbarstiger. Afgezien van speldenprikken van Trek-Segafredo, Katoesja en Quick-Step, bleek geen van de ploegen bij machte om voor een definitieve breuk te zorgen. Het immer tactisch sterke Quick-Step trok zich er niets van aan, schakelde zonder moeite over op plan B en trok de wedstrijd in de finale alsnog naar zich toe. Zo wist de Belg Yves Lampaert - 26 jaar en dit jaar al winnaar van Dwars door Vlaanderen - met hulp van zijn ploegmaten weg te komen in de slotkilometer. Naast de etappezege nam Lampaert op basis van de bonificatieseconden (Quick-Step was een dag eerder in de ploegentijdrit tweede geworden op zes tellen) ook de rode leiderstrui over van Rohan Dennis.



,,Het plan met het team was als we tijdens de race geen waaiers konden maken om het in de laatste in tien kilometer te proberen,'' vertelde Lampaert achteraf over het aanvalsplan. Het was Niki Terpstra die drie kilometer voor het einde het tempo de hoogte injoeg. Daarna namen Lampaert, Matteo Trentin en Julian Alaphilippe het over. De twee laatste lieten met nog één kilometer te gaan een gaatje vallen waardoor Lampaert weg wist te blijven. ,,We kwamen met drie voorop en na de rotonde hoorde ik: gaan, gaan,'' vertelde Lampaert.



Dat hij morgen op Vuelta-dag drie, met een rit naar Andorra, in rode leiderstrui vertrekt, noemde hij 'gestoord'. Doordat het peloton in de slotkilometers alsnog aan stukken werd gereden liepen onder andere Chris Froome en Wilco Kelderman een handvol seconden uit op Steven Kruijswijk, Alberto Contador, Romain Bardet en Ilnoer Zakarin. Vincenzo Nibali finishte in dezelfde tijd als Lampaert en pakte juist weer acht seconden terug op Froome en Kelderman.



Maandag trekt het peloton de Pyreneeën in. De derde etappe is 158,5 kilometer lang van Prades Conflent Canigo naar Andorra la Vella. Onderweg staan drie colletjes op het programma. Twee van de eerste en één van de tweede categorie.