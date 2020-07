Zaakwaarnemer Bale: ‘Gareth gaat helemaal nergens heen’

,,Hij is niet minder dan wie dan ook”, vertelt Jonathan Barnett aan de BBC. ,,Zidane wil hem gewoon niet opstellen.” Bale kwam dit seizoen slechts tot 20 wedstrijden in alle competities en de trainer wil dan ook graag van de dure flankspeler af.



De 31-jarige Bale, die in 2013 voor het wereldrecordbedrag van 100 miljoen euro overkwam van Tottenham, heeft nog een tweejarig contract in Madrid. ,,Hij woont graag in Madrid. Het gaat goed met hem. Natuurlijk is er interesse van andere clubs, maar er is bijna geen club die hem kan betalen”, zegt zijn zaakwaarnemer. ,,Het is heel erg jammer dat hij nu niet in het elftal staat, maar hij gaat niet weg. Hij hoeft niet langer te blijven dan Zidane. Zidane is erg succesvol, er is geen haat. Zidane wil hem gewoon niet opstellen.”