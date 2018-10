'Zaakwaarnemer Van de Beek krijgt telefoontjes van Chelsea, Roma en United'

Met de interesse uit het buitenland lijkt Nijkerkervener Donny van de Beek (21) zijn contract bij Ajax niet te gaan uitdienen. De bijrol in Amsterdam heeft het humeur van de Ajacied in elk geval niet beter op gemaakt, bevestigt zaalwaarnemer Albers tegenover Het Parool. ,,Uit niets blijkt dat Van de Beek dit jaar nog basisspeler wordt. En hij wil niet de twaalfde man blijven.''



Clubs als Chelsea, Liverpool, Manchester United en AS Roma namen inmiddels al contact op met Albers. ,,Ik wil er ook niet stiekem over doen, het komt toch wel uit. Deze clubs hebben een jaar geleden ook al geïnformeerd. Nu Donny minder speelt kunnen ze hem kopen tegen een gunstigere marktprijs. Zo werkt het natuurlijk ook in de voetballerij. Het enige dat die clubs willen weten: 'Wat kost 'ie?'"