Zaalvoetbalsters Futsal Apeldoorn verliezen topper tegen TPP (0-4)

Natuurlijk stonden de gezichten van de Apeldoornse zaalvoetbalsters op onweer na de wedstrijd. ,,Het is overleven deze weken”, zei keepster Jantien van de Zijden. ,,We kampen met veel blessures, maar daar lag het in deze wedstrijd niet aan. De tegenstander was veel energieker. Wij hebben te weinig laten zien. Het was het net niet, heel slordig en de paar kansen die we wel creëerden maakten we niet af. Iedereen baalt natuurlijk.”