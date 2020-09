Zahavi met PSV naar Noorwegen, wachten is op groen licht van UEFA

PSV speelt donderdagavond in Trondheim tegen Rosenborg, in een leeg Lerkendal Stadion. Zahavi (33) staat te popelen om zijn debuut voor PSV te maken. Hij denkt topfit te zijn en zou zelfs kunnen starten. Hij heeft eerder dit seizoen al interlands gespeeld en ook competitiewedstrijden voor zijn vorige ploeg en denkt voldoende ritme te hebben, gaf hij eerder aan.

Ibrahim Sangaré is nog niet in staat om aan te sluiten, omdat het papierwerk van zijn transfer nog niet is afgewikkeld. Keeper Vincent Müller is ook voor het eerst van de partij bij een Europese trip van de club. Hij speelde afgelopen weekend bij Jong PSV. Dit betekent dat Maxime Delanghe vrijdag kan spelen bij Jong PSV-Telstar. Armando Obispo, Érick Gutiérrez en Maxi Romero ontbreken bij PSV wegens blessures.