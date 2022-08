Zandvoort is al klaar voor de Formule 1: ‘Wij raken niet gestrest van 110.000 bezoekers per dag’

Zandvoort is ruim een week voor de Dutch Grand Prix al bijna helemaal klaar voor de Formule 1. De burgemeester is blij met de voorbereiding tot nu toe en Jan Lammers voelt het enthousiasme in de badplaats.

Op een klein gedeelte van de tribune, helemaal aan het einde aan de lange rij met bouwwerken van waaruit het publiek straks de auto’s voorbij ziet razen, is het nog kaal. De opgestapelde hoop blauwe stoeltjes die ervoor ligt moet er nog op worden gemonteerd. En in de grote paviljoens en paddock clubs rondom het circuit wordt nog volop gewerkt. Maar wie ruim een week voordat de eerste Formule 1-auto’s de baan opgaan een beetje uitzoomt, ziet dat het circuit van Zandvoort al oogt als een terrein dat volledig klaar is voor de ‘Dutch Grand Prix’.

De hele gemeente is er al klaar voor, geeft burgemeester David Moolenburgh aan. ,,We zijn bijzonder blij met hoe het verloopt op dit moment”, geeft hij aan. ,,Als ik het vergelijk met de hectiek van een jaar geleden, toen pas heel laat voor het evenement bekend werd dat het door kon gaan met minder publiek, zie je nu dat er vorig jaar echt veel geleerd is. De organisatie heeft dingen echt opgepikt, ook in samenspraak met ons. Bijvoorbeeld over de veiligheid, er zijn dingen echt verbeterd. Dus de sfeer is ontspannen, er is minder hectiek dan vorig jaar. De druk is er wel een beetje vanaf. Dat geeft in de voorbereiding meer ademruimte en daar ben ik heel blij mee.”

Volledig scherm Er wordt nog volop gewerkt in Zandvoort. © ANP

En stress heeft de burgemeester sowieso al niet als het aankomt op de grote aantallen mensen die naar zijn gemeente trekken. ,,Er zijn straks 110.000 bezoekers per dag. Die mensen komen ook op een warme stranddag naar Zandvoort en dan reguleren we vrij weinig. Wij raken niet gestrest van grote hoeveelheden mensen. De grote kunst is om iedereen hier zo goed mogelijk naartoe te krijgen en ervoor te zorgen dat iedereen hier weer netjes vertrekt. Maar het mobiliteitsplan heeft vorig jaar heel goed gewerkt, dus daar maak ik me geen zorgen over.”

Ook Jan Lammers merkt dat Zandvoort zin heeft in de Formule 1-grand prix van volgende week. De voormalig Formule 1-coureur is geboren in de badplaats en woont er nu ook weer. ,,Bij de omwonenden leeft zoveel enthousiasme”, zegt hij. ,,Het is natuurlijk ook mooi dat deze plek straks zoveel aandacht trekt. We hebben de bezoekers, de teams en coureurs en de mensen om hen heen, plus de televisiekijkers. Alles bij elkaar denk ik dat we over 3 dagen zo’n 5 tot 7 miljoen mensen bereiken. Dat is prachtig.”

Volledig scherm Jan Lammers. © ANP

De mensen in Zandvoort zelf krijgen nu al genoeg mee van het aanstaande circus. Nu er op en rondom het circuit nog volop gewerkt wordt, merkt iedereen dat de grand prix heel dichtbij komt. Nog maar een paar tribunestoeltjes erbij en dan is het zover.