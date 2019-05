Zandvoort rekent op 200.000 bezoekers

De bereikbaarheid van het circuit blijft problematisch, ook al heeft de gemeente Zandvoort toegezegd de aanvoerwegen naar het circuit in de Noord-Hollandse badplaats aan te passen. ,,Verkeersdrukte is onontkoombaar en wie in de file wil staan, kiest daar toch ook zelf voor. Er zijn andere manieren om naar Zandvoort te komen. Trein en bus rijden nog net niet de pitstraat in, maar station en halte zijn zeer dichtbij. En de gemeente gaat er zwaar op inzetten dat de mensen met de fiets komen.”

Burgemeester Niek Meijer van Zandvoort ziet de fiets als dé oplossing voor het voorkomen van al te grote opstoppingen. ,,Met de elektrische fiets ben je hier zo vanuit Amsterdam. Onze regio werkt al aan het verbeteren van het fietspadennet en de Formule 1 is een kans om dat proces te versnellen. We gaan dus heel veel oplaadpunten aanleggen”, aldus de burgemeester.

Meijer is razend enthousiast over de terugkeer van het fameuze autosportcircus naar zijn badplaats. “Juist bij een evenement als de Formule 1 kunnen we de bereikbaarheid in goede banen leiden. Op een warme zomerdag liggen hier 100.000 mensen op het strand en dat komt hier ongecontroleerd naar toe. Nu kunnen we die mensenstroom reguleren en de bezoekers met alternatieve vervoersmiddelen verleiden. Ik heb het volste vertrouwen dat ons dat gaat lukken.”