'Zeer waarschijnlijk' einde seizoen voor Murray door heupblessure

Murray heeft al langer last van zijn heup. Sinds Wimbledon is de 30-jarige Schot niet meer in actie gekomen. Op zijn favoriete grandslam deed hij weliswaar gewoon mee, maar in de kwartfinale moest hij zijn meerdere erkennen in Sam Querrey. Murray hinkte tijdens die partij soms over de baan. Na Wimbledon meldde hij zich af voor de Rogers Cup, de ATP in Cincinnati en de US Open. In die tijd verloor hij zijn koppositie op de wereldranglijst aan Rafael Nadal.



Hij heeft zich eveneens afgemeld voor de toernooien in Beijing en Shanghai en de kans is groot dat hij de seizoensafsluiters in Wenen en Parijs ook mist. Murray laat weten dat hij met enkele heupspecialisten naar zijn situatie heeft gekeken. Aan de hand daarvan is de conclusie getrokken dat de Schot langer rust moet nemen. ,,Dit is de beste beslissing voor mijn toekomst op de lange termijn", schrijft Murray.



,,Het is een frustrerend jaar om meerdere redenen, maar ik heb vertrouwen dat ik na mijn periode van rust en herstel mijn topniveau kan halen en voor grandslamtitels kan meedoen volgend seizoen", aldus Murray, die zijn seizoen in 2018 in Brisbane begint ter voorbereiding op de Australian Open.