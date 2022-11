Zege blijft uit op ploegenachtervolging bij debuut Rintje Ritsma: ‘Het was rommelig’

Met video Max Verstappen met vijfde tijd in nietszeg­gen­de slottrai­ning naar Braziliaan­se sprintrace

Max Verstappen heeft in de afsluitende training bij de GP van São Paulo dertig rondjes afgelegd en de vijfde tijd op de klokken gezet. Esteban Ocon (1.14,604) was bijna een halve seconde sneller dan de Nederlander in zijn Red Bull, maar heel veel waarde was daar niet aan te hechten.

17:43