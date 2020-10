Zeges voor Alvarado en Iserbyt in Superprestige

Net als in Gieten was het podium volledig Nederlands, met ook nog dezelfde rensters: Annemarie Worst werd tweede, Lucinda Brand derde. Yara Kastelijn en Manon Bakker completeerden een volledige Nederlandse top 5. De Belgische wegrenster Lotte Kopecky debuteerde in het veld bij de profs maar speelde zoals verwacht geen rol van betekenis.

Iserbyt juicht bij mannen

Eli Iserbyt heeft de veldrit in Ruddervoorde bij de mannen gewonnen. De Belgische veldrijder finishte zestien seconden voor zijn landgenoot Toon Aerts. De Nederlander Lars van der Haar eindigde op de derde plaats. Na Gieten is Ruddervoorde de tweede wedstrijd op de kalender van de Superprestige. Vorig jaar won Mathieu van der Poel de West-Vlaamse cross, maar de regerend wereldkampioen was er deze editie niet bij.



,,Mijn ploegmaten hebben de eerste veertig minuten van de race perfect werk geleverd”, vertelde ritwinnaar Iserbyt na afloop. ,,Dankzij hen had ik in de laatste twee rondes genoeg energie om weg te rijden. Ik voelde mij heel goed vandaag.”