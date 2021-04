Zeldzame rookie-kaart van LeBron James verkocht voor 5,2 miljoen dollar

Samenvatting Leicester City met schrik vrij

1:10 Leicester City heeft in de spannende strijd om de Champions League-tickets in de Premier League een belangrijke overwinning geboekt. De huidige nummer drie van Engeland wist thuis tegen het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald een 0-1 achterstand om te buigen in een 2-1 overwinning.