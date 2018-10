Zelfs Jos Verstappen moet in Austin een regenjas lenen

Door Arjan Schouten Het was weer zo’n regendag. En wie de sport een beetje volgt, weet dat er niets verlammender werkt op het Formule 1-circus dan neerslag. Regimes kunnen niet fout genoeg zijn, de koningsklasse komt er graag racen. Hele steden gaan desnoods op slot. Maar een beetje regen en alles valt letterlijk in het water. En vallen dat het deed, vandaag in Austin. De regie had het er maar druk mee, om het allemaal in beeld te brengen, tijdens de eerste vijftig minuten van de tweede training waarin de actie volledig uitbleef. Beelden van een kauwgom kauwende Kimi Räikkönen met een capuchon op. Brendon Hartley met een groene muts, keuvelend met zijn vrouw Sarah. Max Verstappen die verveeld voor zich uit kijkt, omdat de baan zelfs voor hem te nat is. Zijn trainer Jake Aliker die zich in de pitbox van Red Bull Racing ontpopt tot een groot zanger, tot grote hilariteit van de rest van het team. McLaren-talent Lando Norris die koffie rondbrengt en de melk opschudt met een boormachine. Valtteri Bottas die stoïcijns wat op zijn telefoon zit te scrollen. Pierre Gasly die maar wat lol trapt met zijn monteurs. Met poncho’s stoeiende Amerikaanse racefans, die tegen beter weten in droog proberen te blijven, zittend op een grasheuvel die nog zompiger is dan de vaatdoek op uw aanrecht. Wegwaaiende paraplu’s. Vogeltjes die drinken uit de plassen die zich vormen op de kerbstones. Lewis Hamilton die als eerste celebrity ooit een gore tex-broek met een bandana combineert. Bijna net zo mooi als de twee oranje regenjassen van twee verzopen Max-fans.

Twintig auto’s in de pits, plassen op het gras. Ja, zelfs Jos Verstappen heeft maar een regenjas geleend bij Red Bull Racing, want die had hij niet meegenomen naar Amerika.



En zo ging de uitzending van vijftig minuten waterballet gezapig door, zonder dat er wat gebeurde. Twintig raspaardjes die verplicht op stal bleven, maak daar maar eens wat van. En zowaar, na een half uur had een cameraman dan toch wat actie gevonden. Nederlander Rudy van Buren, de simulatorcoureur van McLaren. Op zijn virtuele Playseat kon hij wel gewoon rondjes rijden over Circuit of the Americas. Bij hem regende het niet.



Een groot geluk voor de regisseur, met nog veertig minuten te gaan stopte het met regenen en dook Brendon Hartley als eerste het bad in. Om toch nog wat water te happen. Net op tijd, want meneer was overduidelijk wel door zijn shots heen.